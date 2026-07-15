Боец Торез: ВСУ совершают много ошибок после потери станций Starlink

БЕЛГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Командир взвода беспилотных систем (БПС) группировки войск «Север» с позывным Торез в беседе с ТАСС сообщил, что после уничтожения украинских станций Starlink солдаты ВСУ не могут связаться с командованием и совершают много ошибок в ведении боевых действий под Харьковом.