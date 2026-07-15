Боец Торез: ВСУ совершают много ошибок после потери станций Starlink

БЕЛГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Командир взвода беспилотных систем (БПС) группировки войск «Север» с позывным Торез в беседе с ТАСС сообщил, что после уничтожения украинских станций Starlink солдаты ВСУ не могут связаться с командованием и совершают много ошибок в ведении боевых действий под Харьковом.
«Чем больше мы поражаем средств связи противника, в том числе станций Starlink, тем хуже становится организация в подразделениях ВСУ на харьковском направлении. Боевики без управления сразу же начинают совершать большое количество ошибок, что позволяет нам эффективнее выполнять боевые задачи», — рассказал собеседник агентства.
Благодаря работе расчетов разведывательных и ударных БПЛА подразделений БПС группировки войск «Север», а также постоянному контролю за действиями боевиков ВСУ, российским военнослужащим удается вскрывать и уничтожать замаскированные станции и узлы связи. Так, за прошедшую неделю в Харьковской области дроноводы «Севера» уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ.