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У Константиновки уничтожили схрон боеприпасов и пункт управления БПЛА ВСУ

Бойцы подразделения ФСБ «Горыныч» также ликвидировали украинских диверсантов.

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Бойцы подразделения ФСБ «Горыныч» уничтожили украинских диверсантов, схрон с боеприпасами и пункт управления БПЛА ВСУ у Константиновки. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.

«Антитеррористическое подразделение “Горыныч” регионального Управления ФСБ России ведет охоту на украинских диверсантов и операторов БПЛА на окраинах Константиновки. Бойцы ФСБ выявили и уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками и схрон с боеприпасами. Операторы “Горыныча” ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы противника, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск», — следует из сообщения ведомства.

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