Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.
Уточняется, что минувшей ночью в Грайвороне при детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения.
Кроме того, утром 15 июля в селе Никольское беспилотник атаковал частный дом. Мужчина получил непроникающие осколочные ранения грудной клетки и был госпитализирован. В результате удара в доме повреждено остекление.
Ранее стало известно, что женщина получила осколочные ранения пальцев руки при атаке украинского FPV-дрона на частный дом в посёлке Октябрьский Белгородской области.