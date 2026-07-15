Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.

Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.

Уточняется, что минувшей ночью в Грайвороне при детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения.

Кроме того, утром 15 июля в селе Никольское беспилотник атаковал частный дом. Мужчина получил непроникающие осколочные ранения грудной клетки и был госпитализирован. В результате удара в доме повреждено остекление.

Ранее стало известно, что женщина получила осколочные ранения пальцев руки при атаке украинского FPV-дрона на частный дом в посёлке Октябрьский Белгородской области.