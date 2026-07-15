«Единая Россия» проводит неделю приёмов граждан по вопросам защиты трудовых прав

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Штабе общественной поддержки стартовала неделя приёмов граждан по вопросам защиты трудовых прав.
Консультации ведут представители Фонда ОМС, Социального фонда России, адвокаты Агентства мировых судей по Красноярскому краю, юристы и депутаты всех уровней.
«Трудовые отношения затрагивают каждого из нас. Это и справедливая оплата труда, и социальные гарантии, и пенсионное обеспечение, и защита от недобросовестных работодателей. Консультации можно будет получить по широкому кругу. Такой формат общения с людьми помогает выявить “болевые” точки, своевременно принять меры и дать квалифицированную помощь каждому, кто в ней нуждается. Все вопросы, требующие системных решений, мы возьмём в работу и будем добиваться федеральных решений», — сказала председатель комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.
Также в рамках Недели приемов по вопросам защиты прав в трудовой сфере депутат Законодательного Собрания Красноярского края, региональный координатор партпроектов «Выбирай Своё» и «Предпринимательство» Егор Васильев провел встречу с представителями Федерации профсоюзов Красноярского края. Участники обсудили ряд инициатив, направленных на укрепление социальных гарантий работников и развитие региональной системы трудовых отношений. Все они будут включены в новую Народную программу партии.
«В центре внимания — совершенствование краевого законодательства о ветеранах труда и системы краевых наград, чтобы представители разных отраслей находились в равных и справедливых условиях. Отдельно рассмотрели инициативу Федерации профсоюзов края об установлении региональной памятной даты — Дня профсоюзов Красноярского края. Идея важна не только как знак уважения к профсоюзному движению, но и как признание его роли в защите трудовых прав, поддержке человека труда и развитии социального партнерства. “Единая Россия” уделяет особое внимание вопросам защиты прав граждан в трудовой сфере: это системная работа, направленная на то, чтобы каждый работник мог рассчитывать на поддержку, справедливое отношение и квалифицированную помощь. В рамках партпроектов “Выбирай своё” и “Предпринимательство” мы выстроили устойчивое взаимодействие с профсоюзами края по целому ряду направлений: повышение престижа рабочих профессий, поддержка человеку труда и трудовых династий, реализация проекта “Добросовестный работодатель”. Профсоюзы остаются надежным партнером в решении социально-трудовых вопросов, а совместная работа позволяет не только реагировать на актуальные запросы работников, но и формировать долгосрочные решения», — подчеркнул Егор Васильев.