Бойцы 6-й гвардейской армии за неделю уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил командир взвода беспилотных систем с позывным Торез.
По его словам, выявлять и поражать, в том числе замаскированные, узлы связи удаётся благодаря слаженной работе разведывательных и ударных беспилотников, а также постоянному контролю за передвижениями противника.
Торез отметил, что уничтожение средств связи приводит к увеличению числа ошибок со стороны украинских военных.
«Чем больше средств связи противника поразим — тем хуже организация в их подразделениях», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.
14 июля в Минобороны России заявили, что российские войска за сутки ударили по топливно-энергетической инфраструктуре ВСУ.