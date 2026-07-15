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Боец Торез: ВС России за неделю уничтожили 15 станций Starlink ВСУ под Харьковом

Бойцы 6-й гвардейской армии за неделю уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил командир взвода беспилотных систем с позывным Торез.

Бойцы 6-й гвардейской армии за неделю уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил командир взвода беспилотных систем с позывным Торез.

По его словам, выявлять и поражать, в том числе замаскированные, узлы связи удаётся благодаря слаженной работе разведывательных и ударных беспилотников, а также постоянному контролю за передвижениями противника.

Торез отметил, что уничтожение средств связи приводит к увеличению числа ошибок со стороны украинских военных.

«Чем больше средств связи противника поразим — тем хуже организация в их подразделениях», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

14 июля в Минобороны России заявили, что российские войска за сутки ударили по топливно-энергетической инфраструктуре ВСУ.

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