Дешам назвал главную причину поражения Франции от Испании в полуфинале ЧМ

Игроки опустошены, но нужно быть объективными: технически мы сыграли ниже своего уровня. Это наша вина. И всё же я задам вопрос: соответствует ли этот арбитр уровню полуфинала? Сам я отвечать на него не стану. Было немало спорных эпизодов…