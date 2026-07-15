Дешам назвал главную причину поражения Франции от Испании в полуфинале ЧМ

Главный тренере сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение команды от Испании в полуфинале ЧМ-2026.
Игроки опустошены, но нужно быть объективными: технически мы сыграли ниже своего уровня. Это наша вина. И всё же я задам вопрос: соответствует ли этот арбитр уровню полуфинала? Сам я отвечать на него не стану. Было немало спорных эпизодов…
Нам также не хватило точности в работе с мячом и банально не хватило свежести", — сказал он на пресс-конференции.
14 июля испанцы одержали победу над Францией в полуфинале турнира — 2:0. В решающем матче турнира «красная фурия» встретится с победителем матча Англия — Аргентина.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции.