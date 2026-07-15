Apple не исполнила предупреждения от ФАС: какие будут последствия

«Сама корпорация технически способна адаптироваться под требования отдельных государств — например, в Евросоюзе она была вынуждена открыть возможность установки альтернативных магазинов приложений. Однако такие изменения происходят лишь тогда, когда они не вступают в противоречие с американскими законами», — добавил Михаил Шурыгин.