Apple не исполнила предупреждения от ФАС: какие будут последствия

Американская корпорация Apple до 15 июля должна была исполнить предупреждения от Федеральной антимонопольной службы. Компания не отреагировала на требования ФАС. Что будет дальше, предположил председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин в диалоге с «Известиями».
Он считает, что ситуация окажется сравнимой с положением платформы Google. ФАС начнет ужесточать позицию в отношении Apple. Полной блокировки сервисов корпорации в РФ не ожидается, однако служба может возбудить дело в отношении Apple, отметил эксперт.
«Сама корпорация технически способна адаптироваться под требования отдельных государств — например, в Евросоюзе она была вынуждена открыть возможность установки альтернативных магазинов приложений. Однако такие изменения происходят лишь тогда, когда они не вступают в противоречие с американскими законами», — добавил Михаил Шурыгин.
ФАС выдала предупреждение, в случае неисполнения которого против Apple в России могут быть введены ограничения, не считая штрафов и судебных исков. В службе назвали снованием для требования к компании установленную на устройствах с операционной системой iOS иностранную поисковую систему.