«На следующей неделе ударим по мостам»: Трамп озвучил цели в Иране

В интервью репортеру Трею Ингсту Трамп сказал, что «сегодня вечером мы нанесем им очень сильный удар. Завтра вечером — очень сильный удар. Послезавтра — очень сильный удар, а на следующей неделе им придется совсем плохо, потому что мы ударим по электростанциям и мостам. Мы выведем из строя все их электростанции и разрушим все их мосты, если они не сядут за стол переговоров».
Президент также сравнил Иран с «великолепным боксером», которого нужно еще немного «поколотить», прежде чем он сдастся. По его словам, в иранском правительстве есть «очень плохие люди», которые срывают сделку. Трамп также подтвердил, что авиаудары и морская блокада являются частью усилий по оказанию давления на Тегеран.
Трамп уже угрожал Ирану «днем электростанций и мостов» и требовал открыть Ормузский пролив. Это привело к кратковременному перемирию, но сейчас конфликт вновь обострился. Американские войска четвертый день подряд наносят удары по прибрежным районам Ирана.
Напряжение между США и Ираном продолжает расти. Риторика Трампа становится все более жесткой. Иран пока не дал официального ответа на угрозы. В Тегеране до этого заявляли, что не поддадутся давлению. В ООН призывают к деэскалации. Однако стороны остаются неуступчивыми. В случае новых ударов конфликт может перерасти в полномасштабную войну. Мировые державы следят за ситуацией. Экономические последствия также могут быть серьезными.
Меморандум о прекращении огня Ирана с США аннулирован.
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