Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«На следующей неделе ударим по мостам»: Трамп озвучил цели в Иране

США нанесут удары по энергообъектам Ирана, если сделка не будет заключен.

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по электростанциям и мостам Ирана на следующей неделе, если режим не заключит сделку, сообщает Fox News. Он заявил, что США будут усиливать атаки до тех пор, пока он не скажет «достаточно», и что энергетические объекты станут следующими целями.

В интервью репортеру Трею Ингсту Трамп сказал, что «сегодня вечером мы нанесем им очень сильный удар. Завтра вечером — очень сильный удар. Послезавтра — очень сильный удар, а на следующей неделе им придется совсем плохо, потому что мы ударим по электростанциям и мостам. Мы выведем из строя все их электростанции и разрушим все их мосты, если они не сядут за стол переговоров».

Президент также сравнил Иран с «великолепным боксером», которого нужно еще немного «поколотить», прежде чем он сдастся. По его словам, в иранском правительстве есть «очень плохие люди», которые срывают сделку. Трамп также подтвердил, что авиаудары и морская блокада являются частью усилий по оказанию давления на Тегеран.

Трамп уже угрожал Ирану «днем электростанций и мостов» и требовал открыть Ормузский пролив. Это привело к кратковременному перемирию, но сейчас конфликт вновь обострился. Американские войска четвертый день подряд наносят удары по прибрежным районам Ирана.

Напряжение между США и Ираном продолжает расти. Риторика Трампа становится все более жесткой. Иран пока не дал официального ответа на угрозы. В Тегеране до этого заявляли, что не поддадутся давлению. В ООН призывают к деэскалации. Однако стороны остаются неуступчивыми. В случае новых ударов конфликт может перерасти в полномасштабную войну. Мировые державы следят за ситуацией. Экономические последствия также могут быть серьезными.

Меморандум о прекращении огня Ирана с США аннулирован.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше