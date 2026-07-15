«На следующей неделе ударим по мостам»: Трамп озвучил цели в Иране

В интервью репортеру Трею Ингсту Трамп сказал, что «сегодня вечером мы нанесем им очень сильный удар. Завтра вечером — очень сильный удар. Послезавтра — очень сильный удар, а на следующей неделе им придется совсем плохо, потому что мы ударим по электростанциям и мостам. Мы выведем из строя все их электростанции и разрушим все их мосты, если они не сядут за стол переговоров».