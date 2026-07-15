Средства ПВО за ночь уничтожили 93 украинских БПЛА над территорией России

Средства ПВО за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что воздушные цели были сбиты в том числе над Ростовской областью, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским и Чёрным морями.
Ранее стало известно, что три мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области.
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