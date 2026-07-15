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Шипулин: от заграницы немножко подташнивало, хотелось быстрее вернуться в Россию

Российский биатлонист Антон Шипулин назвал себя патриотом и высказался о загранице.

Российский биатлонист Антон Шипулин назвал себя патриотом и высказался о загранице.

«За границу сразу нет. Во-первых, я патриот, во-вторых, когда я был спортсменом, от заграницы немножко подташнивало, мне хотелось быстрее вернуться в Россию. Я считаю, что у нас очень хорошее образование, а в Екатеринбурге меня полностью всё устраивает», — сказал он для E1.RU.

Напомним, что биатлонист завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года и стал депутатом Госдумы в сентябре 2019-го в результате довыборов.

Ранее сообщалось, что Шипулин опроверг информацию о намерении покинуть Госдуму.

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