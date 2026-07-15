Шипулин: от заграницы немножко подташнивало, хотелось быстрее вернуться в Россию

«За границу сразу нет. Во-первых, я патриот, во-вторых, когда я был спортсменом, от заграницы немножко подташнивало, мне хотелось быстрее вернуться в Россию. Я считаю, что у нас очень хорошее образование, а в Екатеринбурге меня полностью всё устраивает», — сказал он для E1.RU.