Шипулин: от заграницы немножко подташнивало, хотелось быстрее вернуться в Россию

Российский биатлонист Антон Шипулин назвал себя патриотом и высказался о загранице.
«За границу сразу нет. Во-первых, я патриот, во-вторых, когда я был спортсменом, от заграницы немножко подташнивало, мне хотелось быстрее вернуться в Россию. Я считаю, что у нас очень хорошее образование, а в Екатеринбурге меня полностью всё устраивает», — сказал он для E1.RU.
Напомним, что биатлонист завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года и стал депутатом Госдумы в сентябре 2019-го в результате довыборов.
Ранее сообщалось, что Шипулин опроверг информацию о намерении покинуть Госдуму.
Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.Читать дальше