В Ростове-на-Дону обломки БПЛА повредили кровлю частного дома

Средства ПВО ночью уничтожили беспилотники над Ростовом-на-Дону. В результате падения обломков повреждены частный дом и квартира в жилом доме, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, в Железнодорожном районе обломки БПЛА повредили кровлю частного дома, детонации не произошло.
В Советском районе взрывной волной выбило остекление в одной из квартир жилого дома.
Пострадавших нет. Эвакуация жителей не потребовалась.
Ранее стало известно, что три мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области.