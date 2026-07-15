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В Ростове-на-Дону обломки БПЛА повредили кровлю частного дома

Средства ПВО ночью уничтожили беспилотники над Ростовом-на-Дону. В результате падения обломков повреждены частный дом и квартира в жилом доме, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Средства ПВО ночью уничтожили беспилотники над Ростовом-на-Дону. В результате падения обломков повреждены частный дом и квартира в жилом доме, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, в Железнодорожном районе обломки БПЛА повредили кровлю частного дома, детонации не произошло.

В Советском районе взрывной волной выбило остекление в одной из квартир жилого дома.

Пострадавших нет. Эвакуация жителей не потребовалась.

Ранее стало известно, что три мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области.

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