Палата представителей США проголосовала за переход на постоянное летнее время

Конгресс ранее пытался ввести постоянное летнее время, приняв соответствующий закон в 1974 году, когда США переживали энергетический кризис. Однако законодатели быстро отменили это решение из-за его крайней непопулярности у граждан. В 2022 году Сенат принял вариант законопроекта о переходе на летнее время, но он не был вынесен на голосование в Палате представителей. Неудачей также закончилась и попытка принятия в 2025 году.