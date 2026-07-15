Грефе — о пенальти на Ямале: мяч попал в руку Ламина до этого, но VAR не вмешался

Бывший немецкий судья Мануэль Грефе прокомментировал назначение пенальти в матче ½ финала чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Франции.
"Пенальти в пользу Испании? Понятно, что удар был, но не было ли до этого попадания в руку Ямаля? Намеренное движение с размахом в сторону мяча? Или естественное положение? Конечно, рука располагалась близко к телу…
Пенальти назначили без вмешательства VAR… 1:0 в пользу Испании…" — написал он.
На 20-й минуте игры защитник Люка Динь сбил Ламина Ямаля в своей штрафной. Француз пытался выбить мяч, но не заметил испанца, который выскочил у него из-за спины.
В итоге Микель Оярсабаль реализовал одиннадцатиметровый удар и открыл счёт в матче. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «красной фурии».
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