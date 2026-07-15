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Власти сказали, где в Беларуси будет работать еще 5000 узбеков

Власти раскрыли, где именно в Беларуси будут работать еще 5000 узбеков.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник во время рабочей поездки президента Беларуси Александра Лукашенко в Оршанский район 14 июля рассказал, где в Беларуси будет работать еще 5000 узбеков. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Как уточнил глава области в Витебск 13 июля приехали 250 граждан Узбекистана. Все они были отобраны по специальностям.

— Дополнительно мы договорились с хокимом (главой Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым. — Ред.) о том, что будет еще подобрано 5 тысяч человек, — отметил Рогожник.

По его словам, начиная с сентября 2026 года, по 500 человек, они начнут приезжать. Для этого необходимо подготовить все соответствующие условия для жизни.

Граждан Узбекистана намерены привлекать не только в сельское хозяйство, но также в сферы промышленности, услуг, сельское хозяйство, для работы в качестве младшего медицинского персонала, сообщает пресс-служба президента.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о привлечении трудовых мигрантов в Беларусь.

А вот что известно о новых правилах набора трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в Беларуси: кого примут, на каких условиях, в каком случае вернутся на родину.

Тем временем Александру Лукашенко рассказали, на каком производстве за курение положено 10 отжиманий.

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