В Красноярском крае с воздуха обнаружили загрязнение рек при золотодобыче

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Северо-Енисейском и Туруханском округах инспекторы Минэкологии региона провели аэромониторинг золотодобывающих предприятий.
Во время обследования с помощью беспилотников и вертолета специалисты обнаружили участки с помутнением воды и несанкционированными сбросами. Проверку организовала Красноярская природоохранная прокуратура.
На нескольких водоемах зафиксировали загрязнения, связанные с работой золотодобывающих предприятий. Специалисты отобрали пробы воды выше и ниже мест загрязнения, чтобы установить источник и оценить причиненный ущерб.
«Безответственное отношение золотодобытчиков к экологии влияет на состояние сибирских рек. Золотодобыча неразрывно связана с водными ресурсами, и любые ошибки в технологии ведут к нарушениям экосистемы. На ручье и реках специалисты лаборатории отобрали пробы поверхностных вод в месте загрязнения, выше и ниже по течению. Это позволит установить, какие предприятия нанесли вред конкретному участку водоема. По результатам отбора проб мы рассчитаем ущерб, причиненный водному объекту», — прокомментировала первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.
Сейчас образцы исследуют в лаборатории. После получения результатов материалы проверки направят в прокуратуру. Предприятиям, допустившим нарушения, могут грозить крупные штрафы или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Мониторинг золотодобывающих артелей продолжится до конца сезона. Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по круглосуточной горячей линии министерства: 8−800−20−11−116.