В Красноярском крае с воздуха обнаружили загрязнение рек при золотодобыче

«Безответственное отношение золотодобытчиков к экологии влияет на состояние сибирских рек. Золотодобыча неразрывно связана с водными ресурсами, и любые ошибки в технологии ведут к нарушениям экосистемы. На ручье и реках специалисты лаборатории отобрали пробы поверхностных вод в месте загрязнения, выше и ниже по течению. Это позволит установить, какие предприятия нанесли вред конкретному участку водоема. По результатам отбора проб мы рассчитаем ущерб, причиненный водному объекту», — прокомментировала первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.