США расширили санкции против Ирана

Большинство компаний, попавших под ограничения, специализируются на морских перевозках. Среди попавших в перечень судов числятся сухогрузы, контейнеровозы и танкеры-химовозы. Под санкции также попал предприниматель из Тегерана Али Рахбармадани, который, по сведениям американской стороны, имеет российско-иранское гражданство.