ПВО Иордании перехватило ракеты со стороны Ирана

Системы ПВО Иордании уничтожили три баллистические ракеты, прилетевшие со стороны Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на вооруженные силы королевства. Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по американской военной базе Аль-Азрак в Иордании, уничтожив несколько дронов MQ-9 Reaper.
По данным иорданских военных, ракеты были перехвачены и сбиты в воздушном пространстве страны утром в среду. КСИР в свою очередь сообщил, что в ходе атаки на базу Аль-Азрак были поражены ангары истребителей F-15, F-16 и F-35. Находились ли там самолеты в момент удара, неизвестно. Иранские военные ранее заявляли, что целями БПЛА также стали места дислокации истребителей F-18, жилой корпус и склад оборудования.
Иордания является ключевым союзником США в регионе. На её территории размещены американские военные объекты. Атака на базу Аль-Азрак может привести к дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и США.
Пентагон пока не комментировал информацию о повреждениях на базе. Официальный Тегеран также не делал заявлений о деталях операции. В регионе сохраняется высокий уровень напряженности.
Конфликт между США и Ираном продолжает обостряться. Иордания оказалась в центре военного противостояния. До этого Иран уже наносил удары по американским объектам в регионе. США неоднократно заявляли о готовности защищать своих союзников. В Пентагоне обещают ответить на агрессию. Иранские военные наращивают активность.
«На следующей неделе ударим по мостам»: Трамп озвучил цели в Иране.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.