ПВО Иордании перехватило ракеты со стороны Ирана

По данным иорданских военных, ракеты были перехвачены и сбиты в воздушном пространстве страны утром в среду. КСИР в свою очередь сообщил, что в ходе атаки на базу Аль-Азрак были поражены ангары истребителей F-15, F-16 и F-35. Находились ли там самолеты в момент удара, неизвестно. Иранские военные ранее заявляли, что целями БПЛА также стали места дислокации истребителей F-18, жилой корпус и склад оборудования.