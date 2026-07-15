Войска США покинут Ирак к концу сентября

Американские войска находились в Ираке с 2003 года. На пике контртеррористических операций в 2007 году численность американских войск выросла до более чем 170 тыс. человек, после чего их численность была сокращена до минимума в 2011 году. В 2014 году контингент расширился для борьбы с «Исламским государством» (признано в России террористическим и запрещено), к 2021 году формирования боевиков утратили контроль над занимаемыми территориями. На тот момент в Ираке находилось 2,5 тыс. военнослужащих США. В настоящее время в стране остался лишь небольшой контингент советников и других военнослужащих.