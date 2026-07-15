Путин подписал закон, смягчающий правила оборота гражданского оружия

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, меняющий правила производства, приобретения и использования гражданского и служебного оружия. Закон № 236-ФЗ был подписан 4 июля и предусматривает послабления для охотников, спортсменов, оружейных предприятий и организаций, охраняющих критически важные объекты.
Одно из основных изменений касается приобретения охотничьего длинноствольного оружия с нарезным стволом. Необходимый стаж непрерывного владения гладкоствольным оружием сокращается с пяти до трех лет. Право на покупку нарезного оружия также получают владельцы наградного нарезного оружия и граждане, имеющие разрешение на спортивное короткоствольное нарезное оружие, приобретенное взамен наградного. Для использования такого оружия на охоте потребуется охотничий билет.
Закон разрешает устанавливать на гражданское и служебное оружие прицелы и прицельные комплексы ночного видения. Ранее действовавший запрет исключен из законодательства. При этом запрет на установку и продажу приспособлений для бесшумной стрельбы сохраняется.
Изменения затрагивают и пневматическое оружие. Для охоты допускается оборот моделей с дульной энергией более 25 джоулей. Их приобретение будет осуществляться по лицензии, а один гражданин сможет иметь не более пяти единиц такой пневматики. Производители, в свою очередь, получат возможность выпускать подобное оружие для внутреннего рынка.
Владельцам охотничьего и спортивного оружия разрешается отчуждать принадлежащие им сменные и вкладные стволы в установленном законом порядке. Одновременно сокращается перечень оружия, подлежащего контрольному отстрелу для федеральной пулегильзотеки. Обязательная процедура сохраняется для нового нарезного оружия, выпускаемого предприятиями для продажи в России, а также для оружия, купленного гражданами за границей, — перед его регистрацией.
Пятилетний период медицинского освидетельствования не увеличивается, а уточняется: срок отсчитывается со дня оформления заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием.
Отдельные положения действуют в период специальной военной операции. Организациям с особыми уставными задачами разрешается временно хранить оружие и патроны в специально оборудованных помещениях на охраняемых критически важных объектах. При этом должны быть обеспечены круглосуточная вооруженная охрана, сохранность вооружения и невозможность доступа посторонних.
Кроме того, оружие и боеприпасы, ранее подлежавшие уничтожению по решению государственного органа, смогут передаваться в собственность Российской Федерации и использоваться государственными военизированными организациями. Основная часть закона вступила в силу после официального опубликования, для отдельных положений предусмотрена отсрочка до 2 января 2027 года.
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