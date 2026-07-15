Путин подписал закон, смягчающий правила оборота гражданского оружия

Изменения затрагивают и пневматическое оружие. Для охоты допускается оборот моделей с дульной энергией более 25 джоулей. Их приобретение будет осуществляться по лицензии, а один гражданин сможет иметь не более пяти единиц такой пневматики. Производители, в свою очередь, получат возможность выпускать подобное оружие для внутреннего рынка.