Президент США допустил силовой захват главного нефтяного терминала Ирана

Президент США Дональд Трамп не стал раскрывать, рассматривает ли Вашингтон отправку американских военнослужащих для захвата иранского острова Харк. Во время интервью Fox News глава Белого дома уклонился от прямого ответа, заявив, что публичное обсуждение военных планов было бы неразумным.
Журналист спросил Трампа, намерены ли Соединенные Штаты установить контроль над островом, на котором расположен главный нефтяной экспортный терминал Ирана. Американский президент ответил, что не может сообщить об этом. После уточняющего вопроса о возможной наземной операции он добавил, что также не хочет заранее раскрывать подобные планы.
При этом Трамп не исключил проведения сухопутной кампании как таковой. По его словам, в определенных ситуациях наземная операция действительно может потребоваться. Одновременно президент заявил, что у США есть «другие люди», способные выполнить такую задачу вместо американских военных. Кого именно он имел в виду — союзные армии, специальные подразделения других государств или местные силы, — глава Белого дома не уточнил.
Трамп также напомнил, что американские военные уже наносили удары по объектам на Харке. По его версии, остров атаковали два или три раза, однако нефтяную инфраструктуру сознательно не тронули. Президент утверждает, что приказывал поражать военные объекты, сохранив терминалы, резервуары и трубопроводы.
Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщало о масштабной серии ударов по военной инфраструктуре на острове. Американская сторона заявляла об уничтожении хранилищ морских мин, ракетных бункеров и других объектов, которые могли использоваться для создания угроз судоходству в Персидском заливе. При этом нефтяные мощности действительно не назывались среди пораженных целей.
В марте американские СМИ сообщали, что администрация Трампа изучала несколько вариантов давления на Тегеран, включая блокаду Харка или установление военного контроля над островом. По данным Axios, окончательного решения тогда принято не было. Возможную операцию предлагалось проводить только после ослабления иранской системы обороны в районе Персидского залива.
В новом интервью Трамп заявил, что мог бы пойти на захват острова после достаточного ослабления военного потенциала Ирана. Однако из его слов не следует, что соответствующий приказ уже отдан или что Пентагон начал непосредственную подготовку к высадке.
Харк расположен примерно в 25 километрах от иранского побережья в северной части Персидского залива. Через его терминалы проходит около 90% нефтяного экспорта Ирана. Остров соединен трубопроводами с крупнейшими нефтегазовыми районами страны, а его инфраструктура включает причалы для крупнотоннажных танкеров, резервуары и нефтехимические предприятия.
До обострения ситуации Иран экспортировал через Харк примерно от 1,1 до 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Основным покупателем иранского сырья остается Китай. Потеря терминала могла бы резко сократить доходы Тегерана, однако атака на нефтяные объекты одновременно создала бы угрозу скачка мировых цен и ответных ударов по энергетической инфраструктуре соседних государств.
Военные эксперты, опрошенные Fox News, ранее предупреждали, что захват острова потребует не только высадки, но и последующего снабжения находящихся там подразделений. После занятия территории американские или союзные силы превратились бы в неподвижную цель для иранских ракет и беспилотников. По этой причине более вероятным сценарием специалисты называли ограниченный рейд без продолжительной оккупации.
Таким образом, Трамп сохранил неопределенность вокруг дальнейших действий США. Он не подтвердил подготовку десантной операции, но одновременно отказался исключать силовой захват стратегического нефтяного узла Ирана.
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