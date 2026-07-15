Президент США допустил силовой захват главного нефтяного терминала Ирана

При этом Трамп не исключил проведения сухопутной кампании как таковой. По его словам, в определенных ситуациях наземная операция действительно может потребоваться. Одновременно президент заявил, что у США есть «другие люди», способные выполнить такую задачу вместо американских военных. Кого именно он имел в виду — союзные армии, специальные подразделения других государств или местные силы, — глава Белого дома не уточнил.