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Евросоюз обвинил США в недопустимых угрозах в адрес МУС

Европейский союз отверг точку зрения властей США, считающих Международный уголовный суд (МУС) угрозой американскому суверенитету. Представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни на брифинге 14 июля высказался в поддержку МУС и назвал любые нападки и угрозы в адрес суда, его сотрудников и партнеров «просто недопустимыми», передает The Guardian.

Европейский союз отверг точку зрения властей США, считающих Международный уголовный суд (МУС) угрозой американскому суверенитету. Представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни на брифинге 14 июля высказался в поддержку МУС и назвал любые нападки и угрозы в адрес суда, его сотрудников и партнеров «просто недопустимыми», передает The Guardian.

Господин Эль-Ануни напомнил, что МУС преследует виновников самых тяжких преступлений в мире. По его словам, суд не борется с суверенными государствами и не угрожает их независимости, поскольку под его юрисдикцию подпадают исключительно конкретные лица.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил о начале кампании по борьбе с МУС. В Госдепартаменте суд назвали «наднациональным карательным органом» и отвергли его право преследовать американских военнослужащих и чиновников. Власти США пообещали ввести санкции против международного органа, отменять визы его сотрудникам, призывать другие страны не подчиняться Римскому статуту, а также «ужесточать контроль» в отношении стран, которые не собираются отвергнуть полномочия МУС.

Опрошенные The Guardian эксперты сочли высказывания господина Рубио неверным толкованием полномочий трибунала и попыткой прикрыть лозунгом суверенитета стремление избежать ответственности за военные преступления США.. Неназванный бывший высокопоставленный сотрудник американского правительства предположил, что это «превентивная кампания против любых действий, которые МУС может рассматривать в отношении Венесуэлы или других стран».

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