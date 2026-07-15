Евросоюз обвинил США в недопустимых угрозах в адрес МУС

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил о начале кампании по борьбе с МУС. В Госдепартаменте суд назвали «наднациональным карательным органом» и отвергли его право преследовать американских военнослужащих и чиновников. Власти США пообещали ввести санкции против международного органа, отменять визы его сотрудникам, призывать другие страны не подчиняться Римскому статуту, а также «ужесточать контроль» в отношении стран, которые не собираются отвергнуть полномочия МУС.