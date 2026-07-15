Посол Феоктистов заявил об отсутствии атомного сотрудничества России и Аргентины

Аргентина при президенте Хавьере Милее не ведет сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики, заявил в разговоре с «Известиями» посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. По его словам, двусторонние проекты в области мирного атома сейчас не реализуются.
В 2018 году вступил в силу российско-аргентинский договор о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. В 2019 году стороны обсуждали строительство АЭС, однако проект был отложен из-за экономического кризиса в Аргентине. В 2023 году к власти пришел Милей, ориентированный на США.
При этом Феоктистов отметил, что интерес российских и аргентинских компаний сохраняется в других сферах, в том числе в электроэнергетике, нефтегазовой промышленности и возобновляемой энергетике.
Кроме того, в 2025 года Россия и Аргентина заметно нарастили взаимную торговлю. По данным представителей посольства Аргентины в Москве, поставки продуктов и товаров между странами выросли на десятки процентов.