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Посол Феоктистов заявил об отсутствии атомного сотрудничества России и Аргентины

Феоктистов сообщил, что интерес российских и аргентинских компаний сохраняется в других сферах.

Источник: Комсомольская правда

Аргентина при президенте Хавьере Милее не ведет сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики, заявил в разговоре с «Известиями» посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. По его словам, двусторонние проекты в области мирного атома сейчас не реализуются.

В 2018 году вступил в силу российско-аргентинский договор о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. В 2019 году стороны обсуждали строительство АЭС, однако проект был отложен из-за экономического кризиса в Аргентине. В 2023 году к власти пришел Милей, ориентированный на США.

При этом Феоктистов отметил, что интерес российских и аргентинских компаний сохраняется в других сферах, в том числе в электроэнергетике, нефтегазовой промышленности и возобновляемой энергетике.

Кроме того, в 2025 года Россия и Аргентина заметно нарастили взаимную торговлю. По данным представителей посольства Аргентины в Москве, поставки продуктов и товаров между странами выросли на десятки процентов.

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