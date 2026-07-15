Мощный удар по портам: Россия уничтожила топливо и дроны ВСУ в Одессе и Черноморске

Минувшей ночью российские военные нанесли сокрушительный удар по украинским портам. Взрывы гремели в Одессе и Черноморске — под прицел попали склады с горючим, мастерские по сборке дронов и суда, которые везли оружие для ВСУ.
По данным Министерства обороны РФ, атака оказалась точной и результативной. Сначала в воздух поднялись беспилотники, затем в дело пошли ракеты. В итоге — уничтожены резервуары с топливом, разбиты цеха, где собирали украинские БПЛА, и поражены четыре судна, пытавшихся доставить грузы.
«В портах “Черноморск” и “Днепро-Бугский” поражены четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ», заявили в Минобороны.
Взрывы прогремели в трёх портовых зонах. Особо досталось портам Одесса и Черноморск, где горели цистерны с горючим — пламя было видно за несколько километров. Также разбомбили заводские помещения, где, по данным разведки, собирали беспилотники для атак по мирным городам.
Последнее время Россия целенаправленно «перекрывает кислород» украинской армии, уничтожая пути подвоза оружия и топлива для армии. Топливо и боеприпасы для ВСУ теперь не довезти даже морем — караваны судов рискуют нарваться на ракетный удар. Расслабляться Киеву не дадут — удары по портам будут продолжаться.