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Боевики ВСУ обрабатывают беспилотники ядохимикатами

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрабатывают свои беспилотники ядохимикатами.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрабатывают свои беспилотники ядохимикатами. Об этом рассказал заявил заместитель командира взвода разминирования группировки войск «Центр» с позывным Юморист. Его слова передает Минобороны России.

По словам военного, противник переделывает боеприпасы под сброс с беспилотников. Взрывоопасные находки, которые нельзя безопасно извлечь, ликвидируют на месте.

«Также противник обрабатывает летательные аппараты всякими ядохимикатами, поэтому в руки их брать тоже опасно», — добавил он.

Ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров назвал атаку БПЛА ВСУ на нефтехимический комплекс в Салавате самой массированной за все время. При этом, по его словам, объекты предприятия не повреждены, погибших и пострадавших нет.

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