Боевики ВСУ обрабатывают беспилотники ядохимикатами

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрабатывают свои беспилотники ядохимикатами. Об этом рассказал заявил заместитель командира взвода разминирования группировки войск «Центр» с позывным Юморист. Его слова передает Минобороны России.
По словам военного, противник переделывает боеприпасы под сброс с беспилотников. Взрывоопасные находки, которые нельзя безопасно извлечь, ликвидируют на месте.
«Также противник обрабатывает летательные аппараты всякими ядохимикатами, поэтому в руки их брать тоже опасно», — добавил он.
Ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров назвал атаку БПЛА ВСУ на нефтехимический комплекс в Салавате самой массированной за все время. При этом, по его словам, объекты предприятия не повреждены, погибших и пострадавших нет.
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