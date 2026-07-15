США обложат пошлинами канадские грибы

Канадское телевидение уточняет, что с января этого года американское ведомство ведет антидемпинговое расследование в отношении канадской грибной отрасли по жалобе местной Коалиции за справедливую торговлю свежими грибами. Коалиция настаивала на введении тарифов до 44%. Кроме того, в мае США уже обложили канадские грибы отдельной компенсационной пошлиной в размере 2,84% из-за обвинений в получении производителями незаконных госсубсидий. Канадская сторона эти обвинения отрицает.