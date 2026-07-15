Минобороны России отчиталось о новых ударах по украинским портам

Вооруженные силы России прошлой ночью продолжили атаки на украинские порты, через которые доставляются грузы для Вооруженных сил Украины, заявила пресс-служба российского Минобороны. В портах «Одесса» и «Черноморск» были поражены объекты портовой инфраструктуры, следует из заявления военного ведомства.
Были повреждены резервуары с горюче-смазочными материалами, а также цеха по производству и сборке БПЛА, уточнили в российском министерстве. Кроме того, российские военнослужащие ударили по четырем судам в портах «Черноморск» и «Днепро-Бугский».
Предыдущий удар по украинским портам российская армия нанесла 14 июля.