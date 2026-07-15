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Соседняя страна ЕС собирается запретить импорт ряда товаров из Беларуси

Латвия решила запретить импорт некоторых товаров из Беларуси и России.

Источник: Комсомольская правда

Соседняя страна ЕС собирается запретить импорт ряда товаров из Беларуси. Подробности передает ТАСС со ссылкой на радио LRT.

Правительством Латвии был одобрен проект закона, который подготовило Министерство иностранных дел. Документ вводит запрет на импорт видеоигр, спортивных товаров, книг, газет, игрушек, а также одежды и обуви, выпущенных в Беларуси и России.

Запрет будет действовать и на прямой импорт озвученных товаров, и на их ввоз из третьих стран. При этом транзит через территорию Латвии в другие страны-члены Евросоюза ограничен не будет.

Цель законопроекта, согласна позиции МИД страны, состоит в укреплении национальной безопасности и дополнении уже существующих санкций в отношении Беларуси и России.

Тем временем в соседней с Беларусью России зарегистрировали первый случай тяжелой лихорадки Западного Нила.

Ранее Беларусь потратила 33 миллиона долларов на покупку этого товара в России.

Кстати, назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в июле 2026 года: химику до 11,4 тысячи рублей, замглавного инженера БелАЭС до 10 300, но с квартирой, а ветеринару до 7 тысяч.

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