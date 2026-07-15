Чиновнику из Павлодара пришлось объяснять, как его сестра получила участок

Прокуратурой Павлодара были проведены проверки, в результате которых было выявлено 53 факта изменения назначения земельных участков и нарушения градостроительной документации. В действиях первых руководителей отделов акимата усмотрели признаки дискредитации госслужбы.
На Совете по этике рассматривалось дело в отношении главы отдела земельных отношений. ТОО обратилось в ведомство с просьбой предоставить участок, но получило отказ, так как земля относится к общему пользованию. Руководитель отдела земельных отношений Руслан Даутбаев объяснил, что при рассмотрении заявления сверяют с общедоступными данными, такими как система ЕГНК и Google-карты. Однако в тот же день поступило заявление от другого павлодарца, предложившего продать эту же землю через аукцион, и чиновники начали оформлять документы.
Вопросы на Совете по этике также возникли к главе отдела архитектуры. Во время его работы в качестве и.о. руководителя, его родственникам незаконно предоставили землю. Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Жангельды Шалгумбаев признал конфликт интересов и ответил, что они обрабатывают заявки, не обращая внимания на фамилию заявителя, а лишь на схему участка.
Прокурор отметил, что землю выдали как дачный участок, хотя по градостроительным документам она числится как участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Члены совета по этике рекомендовали обоим чиновникам назначить наказание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.