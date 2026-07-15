Чиновнику из Павлодара пришлось объяснять, как его сестра получила участок

На Совете по этике рассматривалось дело в отношении главы отдела земельных отношений. ТОО обратилось в ведомство с просьбой предоставить участок, но получило отказ, так как земля относится к общему пользованию. Руководитель отдела земельных отношений Руслан Даутбаев объяснил, что при рассмотрении заявления сверяют с общедоступными данными, такими как система ЕГНК и Google-карты. Однако в тот же день поступило заявление от другого павлодарца, предложившего продать эту же землю через аукцион, и чиновники начали оформлять документы.