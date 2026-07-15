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Axios: Трамп обсудил с командой усиление ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп провел с сотрудниками своей администрации совещание, на котором обсуждали расширение масштабов ударов по Ирану. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника.

Президент США Дональд Трамп провел с сотрудниками своей администрации совещание, на котором обсуждали расширение масштабов ударов по Ирану. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника.

По информации собеседников Axios, в совещании участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпосланник президента Стив Уиткофф и другие высокопоставленные чиновники.

На встрече обсуждались планы нанесения «сокрушительных ударов» по стратегическим объектам в Иране в дополнение к атакам в Ормузском проливе, уточнили источники.

США и Иран обмениваются ударами с 8 июля. Перемирие было нарушено после того, как США обвинили Корпус стражей исламской революции в ударах по судам в Ормузском проливе. За последние сутки США ударили по военным объектам Ирана вблизи Ормузского пролива, а КСИР — по американским базам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Дональд Трамп пригрозил ударами по электростанциям и мостам, если Тегеран откажется от переговоров с Вашингтоном.

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