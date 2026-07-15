Axios: Трамп обсудил с командой усиление ударов по Ирану

США и Иран обмениваются ударами с 8 июля. Перемирие было нарушено после того, как США обвинили Корпус стражей исламской революции в ударах по судам в Ормузском проливе. За последние сутки США ударили по военным объектам Ирана вблизи Ормузского пролива, а КСИР — по американским базам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Дональд Трамп пригрозил ударами по электростанциям и мостам, если Тегеран откажется от переговоров с Вашингтоном.