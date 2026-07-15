Миллиардеры в США стали чаще покупать целые кварталы вместо отдельных домов

Согласно отчету, «лэндмаксинг» стал главным двигателем рынка недвижимости премиум-класса — за первые пять месяцев 2026 года число запросов на покупку элитной недвижимости в США выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. Спрос на участки под застройку увеличился на 97% в годовом выражении, а интерес к частным островам и поместьям вырос более чем в два раза.