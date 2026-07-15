Удар трехтонной авиабомбы ВС РФ по объекту ВСУ снял разведывательный дрон

Российские военные, предположительно, применили авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции для удара по объекту вооруженных сил Украины в Херсоне. Видеозапись опубликовал связанный с российскими силовыми структурами Telegram-канал «Изнанка».
Съемка велась с разведывательного беспилотника. На кадрах видны несколько расположенных рядом строений, после чего в районе одного из них происходит мощный взрыв. Над объектом поднимается плотное облако дыма и пыли. Дрон продолжает наблюдение за местом удара, фиксируя его последствия.
Авторы публикации утверждают, что целью был пункт временной дислокации 414-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ. Каких-либо сведений о количестве находившихся внутри военнослужащих и возможных потерях не приводится.
414-я отдельная бригада беспилотных систем известна под названием «Птахи Мадяра». Подразделение возникло на основе группы операторов дронов, созданной в 2022 году Робертом Бровди с позывным Мадяр. Первоначально группа входила в состав 59-й мотопехотной бригады ВСУ, затем была расширена до батальона, полка и отдельной бригады. В 2025 году соединение включили в состав украинских Сил беспилотных систем.
ФАБ-3000 относится к тяжелым фугасным авиационным боеприпасам. Общая масса бомбы составляет около трех тонн, из которых примерно 1,3−1,4 тонны приходятся на взрывчатое вещество. Боеприпас предназначен для разрушения капитальных строений, промышленных объектов, укреплений, складов и командных пунктов.
Ранее российские источники публиковали видеозаписи применения аналогичного боеприпаса по объектам в Запорожье, Орехове и ряде населенных пунктов в зоне боевых действий. В большинстве случаев сведения о назначении пораженных зданий и потерях противника исходили только от российской стороны.
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