Конькобежку Лидию Скобликову внесли в базу «Миротворца»

Советская и российская спортсменка Лидия Скобликова — единственная шестикратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта — попала в черный список украинского сайта «Миротворец», следует из публикации.
Поводами для внесения в базу данных указаны в том числе «пропаганда» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», связанные с тем, что Скобликова принимала участие во встрече с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артемом Жогой и директором’Центра спортивной подготовки сборных команд России" Романом Гришиным, оба — участники военной операции на Украине.
Скобликовой 87 лет, свою карьеру конькобежки она завершила в 1969-м. В рамках чемпионатов мира завоевала на различных дистанциях десять золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль. В 1960-м дебютировала на Олимпийских играх в США, где победила в беге на 1500 м и первой из всех участников Олимпиады установила мировой рекорд. В 1963 и 1964 годах Скобликова становилась абсолютной чемпионкой мира — выиграла забеги на все дистанции.
14 июля МВД России объявило в розыск одного из инициаторов создания сайта «Миротворец» — Георгия Туку. Он был внесен в список террористов и экстремистов в феврале этого года.
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