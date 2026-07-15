Конькобежку Лидию Скобликову внесли в базу «Миротворца»

Скобликовой 87 лет, свою карьеру конькобежки она завершила в 1969-м. В рамках чемпионатов мира завоевала на различных дистанциях десять золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль. В 1960-м дебютировала на Олимпийских играх в США, где победила в беге на 1500 м и первой из всех участников Олимпиады установила мировой рекорд. В 1963 и 1964 годах Скобликова становилась абсолютной чемпионкой мира — выиграла забеги на все дистанции.