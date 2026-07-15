Патрушев заявил о полной боеготовности морских ядерных сил России

Николай Патрушев говорил, что создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины необходимо учесть в перечне военных угроз для России. Среди других угроз он называл деятельность блока AUKUS США, Великобритании и Австралии по наращиванию возможностей австралийских ВМС для контроля судоходства в Тихом и Индийском океанах.