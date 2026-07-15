Фон дер Ляйен в Киеве анонсировала переговоры по «подготовке к зиме»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утром 15 июля прибыла в Киев. Она сообщила, что в ходе визита объявит о новых инициативах по интеграции военных индустрий Украины и ЕС.
«Только что прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину в военное время, — написала она в X. — Мы обсудим инициативы по интеграции наших оборонных производств. Чтобы мы могли производить больше и быстрее».
Госпожа фон дер Ляйен добавила, что, помимо военных проектов, планирует обсуждать «подготовку к зиме».
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