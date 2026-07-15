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Фон дер Ляйен прибыла в Киев с новыми инициативами по обороне

Урсула фон дер Ляйен сообщила о прибытии в Киев и представит новые инициативы по интеграции военных индустрий ЕС и Украины.

Источник: Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о прибытии в Киев и анонсировала новые шаги по интеграции оборонных промышленностей Евросоюза и Украины.

«Только что прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину в военное время», — написала она в соцсети X.

Фон дер Ляйен уточнила, что позднее представит новые инициативы по интеграции военных индустрий ЕС и Украины.

«Мы также обсудим присоединение и приготовления к зиме», — отметила она.

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