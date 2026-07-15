На аукционе в США продали скелет тираннозавра за рекордные $50 млн

Скелет длиной 11,5 м и высотой 3,8 м получил имя Гас — в честь покойного владельца ранчо в Южной Дакоте, на землях которого и велись раскопки. Возраст найденных останков оценивается примерно в 67 млн лет. Скелет насчитывает 183 оригинальных костных элемента — это около 61% сохранности по количеству костей (или 75−80% по массе). Череп динозавра сохранен на 82%. В скелете присутствуют редчайшие элементы, включая вилочковую кость, полный таз и обе стопы. При этом на костях видны следы от укусов и заживших при жизни переломов.