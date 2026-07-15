Известный китайский политик лишился поста из-за коррупции

В публикации говорится, что Ма Синжуй незаконным способом получал деньги и дорогие подарки, помогал своим родственникам купить жилье по льготным ценам, а также использовал свой служебный статус для получения сексуальных услуг и участия в коррупционных схемах, связанных с интимными отношениями за деньги.