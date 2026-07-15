Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известный китайский политик лишился поста из-за коррупции

Власти Китая изгнали из Коммунистической партии бывшего секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района и члена Политбюро Ма Синжуя.

Власти Китая изгнали из Коммунистической партии бывшего секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района и члена Политбюро Ма Синжуя. Причинами послужили коррупция и злоупотребление полномочиями с его стороны. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации говорится, что Ма Синжуй незаконным способом получал деньги и дорогие подарки, помогал своим родственникам купить жилье по льготным ценам, а также использовал свой служебный статус для получения сексуальных услуг и участия в коррупционных схемах, связанных с интимными отношениями за деньги.

В материале отмечается, что Ма Синжуй стал третьим членом Политбюро, уволенным с 2022 года на фоне масштабной антикоррупционной кампании председателя КНР Си Цзиньпина. 66-летний политик покинул свой пост в рамках продолжающихся кадровых чисток в Китае.

До этого в Китае вынесли приговор за коррупцию экс-чиновнику из Нанкина: Ян Юлинь отправится на казнь. По версии следствия, бывший замглавы зоны развития присвоил из казны сумму, достигающую 325 миллиардов долларов.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше