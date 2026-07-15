Известный китайский политик лишился поста из-за коррупции

Власти Китая изгнали из Коммунистической партии бывшего секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района и члена Политбюро Ма Синжуя. Причинами послужили коррупция и злоупотребление полномочиями с его стороны. Об этом сообщает The New York Times.
В публикации говорится, что Ма Синжуй незаконным способом получал деньги и дорогие подарки, помогал своим родственникам купить жилье по льготным ценам, а также использовал свой служебный статус для получения сексуальных услуг и участия в коррупционных схемах, связанных с интимными отношениями за деньги.
В материале отмечается, что Ма Синжуй стал третьим членом Политбюро, уволенным с 2022 года на фоне масштабной антикоррупционной кампании председателя КНР Си Цзиньпина. 66-летний политик покинул свой пост в рамках продолжающихся кадровых чисток в Китае.
До этого в Китае вынесли приговор за коррупцию экс-чиновнику из Нанкина: Ян Юлинь отправится на казнь. По версии следствия, бывший замглавы зоны развития присвоил из казны сумму, достигающую 325 миллиардов долларов.
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