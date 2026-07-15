Мужчина пострадал при падении обломков дрона в пригороде Воронежа

В ночь на 15 июля силы ПВО уничтожили беспилотник в пригороде Воронежа, при падении обломков пострадал мужчина 1997 года рождения. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в телеграм-канале.
По словам главы региона, пострадавший госпитализирован. Подробности о его состоянии Гусев не привел.
Падение обломков также привело к повреждениям гражданской инфраструктуры.
«Повреждены три частных дома: в одном обломок повредил стену, в другом пострадали кровля и забор, в третьем — только кровля. Также выбиты стекла в одном нежилом здании», — добавил губернатор.
По данным Минобороны, прошлой ночью над семью российскими регионами и акваториями двух морей было сбито 93 беспилотника ВСУ.
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