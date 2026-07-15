Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина пострадал при падении обломков дрона в пригороде Воронежа

В ночь на 15 июля силы ПВО уничтожили беспилотник в пригороде Воронежа, при падении обломков пострадал мужчина 1997 года рождения.

Источник: РБК

В ночь на 15 июля силы ПВО уничтожили беспилотник в пригороде Воронежа, при падении обломков пострадал мужчина 1997 года рождения. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в телеграм-канале.

По словам главы региона, пострадавший госпитализирован. Подробности о его состоянии Гусев не привел.

Падение обломков также привело к повреждениям гражданской инфраструктуры.

«Повреждены три частных дома: в одном обломок повредил стену, в другом пострадали кровля и забор, в третьем — только кровля. Также выбиты стекла в одном нежилом здании», — добавил губернатор.

По данным Минобороны, прошлой ночью над семью российскими регионами и акваториями двух морей было сбито 93 беспилотника ВСУ.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше