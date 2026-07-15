Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите назвала клеветой заявления России о дискриминации русских в Прибалтике и заявила, что Вильнюс ответит на это «асимметричными мерами», сообщает Delfi. Она обвинила Москву в активизации информационной войны против стран Балтии.
Скайсгирите подчеркнула, что страны Балтии и их соседи по ЕС ясно обозначили свою позицию. По её словам, принцип «око за око» не всегда эффективен, поэтому Литва будет использовать иные методы влияния. Конкретные меры не раскрываются, чтобы сохранить их эффективность.
Россия неоднократно заявляла о нарушении прав русскоязычного населения в странах Балтии. В ответ Вильнюс и другие прибалтийские столицы отвергают эти обвинения. В Литве также считают, что Москва использует тему дискриминации для вмешательства во внутренние дела.
Ситуация остаётся напряжённой. Дипломатические контакты между сторонами ограничены. Ожидается, что Вильнюс продолжит жёсткую риторику в отношении Кремля.
Отношения России и Литвы остаются сложными. Обмен обвинениями происходит регулярно. В Москве настаивают на необходимости защиты прав соотечественников. В Вильнюсе считают, что это вмешательство во внутренние дела. ЕС поддерживает позицию Литвы. Россия также указывает на дискриминацию в других странах.
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