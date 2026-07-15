Литва отрицает дискриминацию русских и готовит ответные меры

Скайсгирите подчеркнула, что страны Балтии и их соседи по ЕС ясно обозначили свою позицию. По её словам, принцип «око за око» не всегда эффективен, поэтому Литва будет использовать иные методы влияния. Конкретные меры не раскрываются, чтобы сохранить их эффективность.