«Макрон сошёл с ума»: На Украине резко ответили президенту Франции из-за слов о капитуляции

«Макрон сошёл с ума, раз вместо призыва к миру потребовал не подписывать капитуляцию перед Россией. Он вообще положение дел на фронте видел? Мы готовы пойти на всё, чтобы закончить эту войну, но видно такие как Макрон боятся всё потерять, раз хотят воевать», — сказал он.