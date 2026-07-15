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Украинские волонтёры навязывают жителям Васильковки отказ от эвакуации

Жителей посёлка Васильковка в Днепропетровской области, где объявлена обязательная эвакуация, просят письменно отказаться от выезда в обмен на гуманитарную помощь. Такое предложение поступает к гражданам от украинских волонтёров, сообщили РИА «Новости» представители российских силовых структур.

Источник: Life.ru

Большинство оставшихся в населённом пункте людей не могут покинуть свои дома, поскольку им попросту некуда ехать. Прибывшие в Васильковку украинские волонтёры предлагали местным жителям подписать письменный отказ от эвакуации. После этого людям обещали предоставить гуманитарную помощь.

«Жительница посёлка Васильковка пишет, что все укрытия в городе были заняты боеприпасами ВСУ, а после их уничтожения российскими ударами украинские военнослужащие выехали из населённого пункта, оставив после себя разрушенные дома», — заключил собеседник агентства.

Ранее воздушную тревогу объявляли в Киеве и Киевской области, однако спустя примерно 20 минут её отменили. Одновременно предупреждение перестало действовать и в ряде других регионов Украины. В то же время сигнал продолжил звучать в Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

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