Режим ЧС ввели в Солнечногорске из-за атаки БПЛА

В Солнечногорске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Такое решение приняла администрация городского округа после ночной атаки беспилотников.
Режим ЧС введён с 04:50 13 июля. Установлен местный уровень реагирования для органов управления, сил и срeдств муниципального звена. В зону ЧC вошли многоквартирные дома на улицах Банковской, Баранова и Военный городок.
Для жителей пострадавших домов организованы пункты временного размещения на базе школ № 4, 5 и 7.
Ранее глава округа Константин Михальков сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА пострадали двое детей. Повреждения получили жилой дом и несколько соседних дворов. В квартирах выбиты окна, также повредило несколько машин.