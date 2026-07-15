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Режим ЧС ввели в Солнечногорске из-за атаки БПЛА

В Солнечногорске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

В Солнечногорске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Такое решение приняла администрация городского округа после ночной атаки беспилотников.

Режим ЧС введён с 04:50 13 июля. Установлен местный уровень реагирования для органов управления, сил и срeдств муниципального звена. В зону ЧC вошли многоквартирные дома на улицах Банковской, Баранова и Военный городок.

Для жителей пострадавших домов организованы пункты временного размещения на базе школ № 4, 5 и 7.

Ранее глава округа Константин Михальков сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА пострадали двое детей. Повреждения получили жилой дом и несколько соседних дворов. В квартирах выбиты окна, также повредило несколько машин.

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