Президент США рассмотрел удары по стратегическим объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп провел совещание с ключевыми членами своей администрации, на котором обсуждалась возможность значительно расширить военную операцию против Ирана. Новая кампания может выйти далеко за пределы ударов, которые американские силы наносят в районе Ормузского пролива и вдоль южного побережья республики.
Как сообщает Axios со ссылкой на три осведомленных источника, встреча состоялась 14 июля в Ситуационной комнате Белого дома. Ее участникам представили планы нанесения мощных ударов по стратегическим объектам на территории Ирана. Предполагается, что усиление давления должно заставить Тегеран открыть Ормузский пролив и принять требования Вашингтона, касающиеся иранской ядерной программы.
В обсуждении участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, председатель Комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, специальный посланник президента Стив Уиткофф и другие высокопоставленные должностные лица. Белый дом официально комментировать содержание совещания отказался.
Встреча прошла на фоне четвертого подряд дня американских ударов по объектам в районе Ормузского пролива и на юге Ирана. По информации Axios, основными целями становились средства противовоздушной обороны, радиолокационные станции, позиции противокорабельных ракет и площадки запуска беспилотников. Американские представители утверждают, что задача операции заключается в существенном ослаблении возможностей Ирана атаковать суда, проходящие через пролив.
Одновременно вступила в силу морская блокада иранских портов, объявленная Вашингтоном. При этом американская сторона заявляет, что за последнюю неделю военным удалось обеспечить проход через Ормузский пролив примерно 300 судов.
Командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер обвинил Иран в нападениях на семь коммерческих судов. По его словам, в результате этих атак около 12 членов экипажей погибли, получили ранения или числятся пропавшими без вести. Иран, в свою очередь, продолжил наносить удары ракетами и беспилотниками по американским военным объектам в Иордании, Кувейте и Бахрейне.
Незадолго до совещания Трамп заявил Fox News, что в течение ближайших трех дней американские войска будут наносить по Ирану интенсивные удары. После этого, предупредил президент, масштабы операции могут существенно возрасти. В частности, он пригрозил атаками на иранские электростанции и мосты, если Тегеран не согласится вернуться за стол переговоров.
Отдельное внимание администрация США уделяет объекту, известному как Пикакс-Маунтин. Вашингтон и Тель-Авив подозревают, что расположенный глубоко под землей комплекс может быть связан с ядерной программой Ирана и строился с расчетом на защиту от авиационных ударов.
Трамп признал, что американская сторона пока не располагает доказательствами активных работ на этом объекте. По его словам, за районом ведется наблюдение, а зафиксированная активность остается незначительной. Вместе с тем президент предупредил, что при появлении признаков использования комплекса США могут нанести по нему удар. Он также упомянул американские противобункерные боеприпасы, способные поражать глубоко расположенные цели.
Военное давление пока сопровождается дипломатическими контактами. По утверждению Трампа, 14 июля американские переговорщики общались с представителями Ирана и потребовали от них согласиться на сделку. Президент дал понять, что в случае отказа Вашингтон намерен продолжить разрушение военной и стратегической инфраструктуры республики.
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