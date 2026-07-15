Президент США рассмотрел удары по стратегическим объектам Ирана

Трамп признал, что американская сторона пока не располагает доказательствами активных работ на этом объекте. По его словам, за районом ведется наблюдение, а зафиксированная активность остается незначительной. Вместе с тем президент предупредил, что при появлении признаков использования комплекса США могут нанести по нему удар. Он также упомянул американские противобункерные боеприпасы, способные поражать глубоко расположенные цели.