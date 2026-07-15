Как в Ростовской области ночью 15 июля отразили удар БПЛА

В Ростовской области ночью 15 июля подразделения ПВО отразили налет украинских дронов-камикадзе. Целью БПЛА противника оказался Ростов-на-Дону, но зенитчики сбили все воздушные цели.
Сообщение о беспилотной угрозе в регионе было объявлено после полуночи, а примерно через час в районе Западного жилого массива ночную тишину разорвала серия разрывов зенитных ракет. В некоторых многоэтажных домах зазвенели стекла и сработали сигнализации автомобилей.
«В Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома. Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась», — доложил о последствиях воздушной атаки глава региона Юрий Слюсарь.
Обломки БПЛА упали на крышу частного дома в Железнодорожном районе города, но детонации боеголовки не произошло. Тем не менее кровля получила механические повреждения.
По данным Миноборы РФ, в ночь на 15 июля над регионами страны сбито 93 украинских беспилотников самолетного типа. Помимо Ростовской области враг атаковал Белгородскую, Брянскую и Курскую области, Подмосковье, Краснодарский край и Крым. Часть БПЛА перехвачено над Азовским и Черным морем.