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Как в Ростовской области ночью 15 июля отразили удар БПЛА

В Ростовской области ночью 15 июля подразделения ПВО отразили налет украинских дронов-камикадзе. Целью БПЛА противника оказался Ростов-на-Дону, но зенитчики сбили все воздушные цели.

Источник: Российская газета

В Ростовской области ночью 15 июля подразделения ПВО отразили налет украинских дронов-камикадзе. Целью БПЛА противника оказался Ростов-на-Дону, но зенитчики сбили все воздушные цели.

Сообщение о беспилотной угрозе в регионе было объявлено после полуночи, а примерно через час в районе Западного жилого массива ночную тишину разорвала серия разрывов зенитных ракет. В некоторых многоэтажных домах зазвенели стекла и сработали сигнализации автомобилей.

«В Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома. Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась», — доложил о последствиях воздушной атаки глава региона Юрий Слюсарь.

Обломки БПЛА упали на крышу частного дома в Железнодорожном районе города, но детонации боеголовки не произошло. Тем не менее кровля получила механические повреждения.

По данным Миноборы РФ, в ночь на 15 июля над регионами страны сбито 93 украинских беспилотников самолетного типа. Помимо Ростовской области враг атаковал Белгородскую, Брянскую и Курскую области, Подмосковье, Краснодарский край и Крым. Часть БПЛА перехвачено над Азовским и Черным морем.

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