FT узнала, что Украина купит китайские компоненты для БПЛА на средства ЕС

Украина закупит китайские компоненты для беспилотников на средства из транша Евросоюза, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
В материале отмечается, что Киеву удалось добиться исключения для закупки компонентов общей стоимостью €6 млрд. Это первое исключение из программы поддержки Украины.
FT считает, что данное решение свидетельствует о проблемах, которые остаются в оборонном производстве ЕС, несмотря на стремление союза укрепить свою промышленную базу. Кроме того, исключение демонстрирует зависимость от Китая в поставках.
Согласно условиям выделенного Киеву кредита, оборонная продукция, приобретаемая за счет средств блока, должна поступать от европейских производителей, одобренных партнеров или самой Украины. В регламенте говорится, что закупки вооружений не должны «противоречить интересам безопасности и обороны» ЕС.
В июне Euractiv со ссылкой на трех европейских чиновников сообщал, что первый транш Украине по кредиту на €90 млрд не будет включать почти €6 млрд на оборонные расходы, в него будет вложено €3,2 млрд бюджетной поддержки.
Страны ЕС одобрили кредит Киеву 22 апреля. Позже его утвердил Евросовет. Одновременно с одобрением кредита Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. Россия выступает против рестрикций, отмечая их неэффективность и нелегитимность.
Украинская газета «Европейская правда» (ЕП) ранее рассказала о распределении кредитных средств: €30 млрд от ЕС пойдет на бюджетную помощь, €60 млрд — на оборонные расходы, что в сумме закроет две трети потребностей Украины на два года. При этом военные деньги Киев получит без дополнительных условий, а бюджетное финансирование — лишь в обмен на реформы. Собеседник издания тогда уточнил, что речь идет не о новых требованиях, а об уже взятых на себя Киевом обязательствах, в том числе в рамках процесса вступления в ЕС.
Тогда газета писала, что первый оборонный транш составит €6 млрд и пойдет на закупку и производство дронов. В обмен Украина должна открыть счет в Deutsche Bundesbank и предоставить Евросоюзу право мониторить траты. Первая выплата, как тогда уточняла ЕП, будет не позднее июня 2026 года.
Россия осуждает любую военную помощь Киеву и полагает, что это лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода. В июне президент Владимир Путин заявил, что Украине помогает «весь Запад», но тот не готов наносить удары со своей территории, понимая перспективу ответа России.
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