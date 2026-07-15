В Германии заметили сокращение числа военных доноров Украины

Демонстративное единство стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», скрывает усиливающиеся разногласия по вопросу дальнейшей военной поддержки Украины. К такому выводу пришел немецкий журнал Der Spiegel после встречи союзников Киева в Париже.
Саммит сопровождался заявлениями о сохранении помощи Украине и готовности предоставить ей долгосрочные гарантии безопасности. Однако, по оценке немецкого издания, происходившее во французской столице во многом напоминало попытку участников убедить друг друга в прочности коалиции. Некоторые государства начинают сомневаться в выбранном курсе, поэтому публичные заявления о единстве становятся способом поддержать уверенность самих союзников.
Главным новым проектом участники встречи назвали создание единой европейской системы противоракетной обороны с привлечением Украины. Соответствующую инициативу поддержали Франция, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Предполагается, что украинская сторона поделится опытом противодействия ракетным атакам, а европейские государства объединят технологические и производственные возможности.
Der Spiegel называет этот проект одной из главных надежд сторонников Киева, фактически сравнивая его с ожидаемой «чудо-системой». При этом конкретные сроки создания общей противоракетной архитектуры, стоимость программы и объемы обязательств отдельных государств пока не определены.
Еще одним решением стало проведение учений многонациональных сил, которые предполагается задействовать после возможного прекращения огня. Маневры должны пройти в соседних с Украиной странах и проверить готовность штабов к развертыванию контингента. Речь идет прежде всего об отработке управления, связи, логистики и переброски подразделений. Непосредственное размещение иностранных войск на украинской территории до достижения соглашения о прекращении боевых действий не планируется.
Несмотря на новые инициативы, фактическое число стран Евросоюза, выделяющих Киеву военную помощь, сокращается. По приведенным Der Spiegel данным, в 2023 году оружие, боеприпасы или средства на их приобретение предоставляло 21 государство ЕС. В 2026 году таких стран осталось 14. При этом особенно заметно нежелание продолжать поставки в ряде государств Центральной и Восточной Европы.
Формально сама «коалиция желающих» остается значительно шире. После заявленного присоединения Молдавии и Северной Македонии французская сторона оценила ее состав в 36 государств. Однако членство в объединении не означает одинакового участия в поставках оружия, финансировании Киева или возможном размещении военного контингента. Часть стран ограничивается политической поддержкой, обучением военнослужащих, гуманитарной помощью или участием в отдельных программах.
Дополнительным свидетельством разногласий стало заявление премьер-министра Болгарии Румена Радева. 14 июля он сообщил, что София не намерена участвовать в объединении, выступающем за продолжение финансовой и военной помощи Украине. По словам Радева, урегулирования необходимо добиваться с помощью дипломатии, а не путем дальнейшего затягивания конфликта военными средствами.
Одновременно крупнейшие европейские страны отказываться от поддержки Киева пока не намерены. Великобритания присоединилась к программе европейского кредита Украине на 90 миллиардов евро, что позволит британским оборонным предприятиям участвовать в поставках вооружений. Франция и Великобритания продолжают работу над планами многонациональных сил, а Германия остается одним из крупнейших европейских доноров Украины.
Таким образом, Der Spiegel говорит не о полном распаде «коалиции желающих», а об увеличивающемся разрыве между громкими политическими заявлениями и реальным числом государств, готовых регулярно выделять деньги и вооружение. Основная нагрузка постепенно концентрируется на ограниченной группе стран, тогда как остальные участники сокращают помощь или пытаются избежать принятия конкретных обязательств.
В Кремле заявили, что внимательно следят за действиями участников парижской встречи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал объединение коалицией государств, совершающих враждебные действия в отношении России и не заинтересованных в мирном урегулировании.
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