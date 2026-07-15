ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ в Одессе и области

Вооруженные силы России (ВС РФ) ракетным ударом уничтожили пусковые установки ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные в Одессе и области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что вечером 14 июля после серии взрывов в одном из районов города начался сильный пожар, а небо затянуло густым дымом.
По предварительным данным, удар был нанесен по пусковым установкам ракет «Нептун» и «Фламинго». В публикации говорится, что взрывы раздались в районе аэродрома «Школьный», с которого ВСУ запускают беспилотники по Крыму.
Местные власти сообщили, что на одном из предприятий города зафиксированы повреждения.
Ранее сообщалось, что операторы дронов ВСУ, атаковавшие Брянское приграничье, понесли массовые потери.
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