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Украину предложили переименовать в Русь

Экс-глава МИД Украины Борис Тарасюк предложил переименовать страну в «Русь» и обвинил Москву в краже этого названия.

Экс-глава МИД Украины Борис Тарасюк предложил переименовать страну в «Русь» и обвинил Москву в краже этого названия. С такой идеей он выступил в интервью «РБК-Украина».

Тарасюк сослался на прецедент с Македонией, которой пришлось сменить название для вступления в Евросоюз по требованию Греции. Греция категорически отказывалась признавать соседнюю страну «Македонией», потому что у самой Греции есть историческая область с таким же названием — родина Александра Македонского. Афины считали, что Скопье, присвоив это имя, покушается на греческую историю и культурное наследие. В итоге Македония стала официально называться Северной Македонией, но в ЕС все еще не вошла.

По словам Тарасюка, если бы Украине выдвинули аналогичное условие, он предложил бы называться «Русь».

«Это наше первоначальное название, которое при Петре I фактически украло Московское царство», — заявил экс-министр.

Кто может потребовать у Украины сменить название, он не объяснил.

С подобным эксцентричным предложением еще в 2021 году выступал экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (признан в РФ экстремистом и террористом). Он предлагал переименовать страну в Русь-Украина.

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