Украину предложили переименовать в Русь

Тарасюк сослался на прецедент с Македонией, которой пришлось сменить название для вступления в Евросоюз по требованию Греции. Греция категорически отказывалась признавать соседнюю страну «Македонией», потому что у самой Греции есть историческая область с таким же названием — родина Александра Македонского. Афины считали, что Скопье, присвоив это имя, покушается на греческую историю и культурное наследие. В итоге Македония стала официально называться Северной Македонией, но в ЕС все еще не вошла.