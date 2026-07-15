Украину предложили переименовать в Русь

Экс-глава МИД Украины Борис Тарасюк предложил переименовать страну в «Русь» и обвинил Москву в краже этого названия. С такой идеей он выступил в интервью «РБК-Украина».
Тарасюк сослался на прецедент с Македонией, которой пришлось сменить название для вступления в Евросоюз по требованию Греции. Греция категорически отказывалась признавать соседнюю страну «Македонией», потому что у самой Греции есть историческая область с таким же названием — родина Александра Македонского. Афины считали, что Скопье, присвоив это имя, покушается на греческую историю и культурное наследие. В итоге Македония стала официально называться Северной Македонией, но в ЕС все еще не вошла.
По словам Тарасюка, если бы Украине выдвинули аналогичное условие, он предложил бы называться «Русь».
«Это наше первоначальное название, которое при Петре I фактически украло Московское царство», — заявил экс-министр.
Кто может потребовать у Украины сменить название, он не объяснил.
С подобным эксцентричным предложением еще в 2021 году выступал экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (признан в РФ экстремистом и террористом). Он предлагал переименовать страну в Русь-Украина.
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