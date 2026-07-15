Керчь полностью осталась без света после атаки беспилотников

Электроснабжение Керчи (восток Крыма) было нарушено в результате атаки беспилотников, сообщил глава городской администрации Иван Кошель.
«В результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания», — заявил он.
Кошель добавил, что все городские службы задействованы в аварийно-восстановительных работах.
Накануне после ночной атаки на объекты энергетической инфраструктуры в Севастополе ввели график веерных отключений электроэнергии. Власти Крыма также сообщали, что объекты энергетической инфраструктуры республики продолжают подвергаться атакам.
По данным Минобороны, в период с 20:00 мск 14 июля до 7:00 15 июля средства ПВО сбили 93 БПЛА. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
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