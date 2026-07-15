Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Керчь полностью осталась без света после атаки беспилотников

Электроснабжение Керчи (восток Крыма) было нарушено в результате атаки беспилотников, сообщил глава городской администрации Иван Кошель.

Источник: РБК

Электроснабжение Керчи (восток Крыма) было нарушено в результате атаки беспилотников, сообщил глава городской администрации Иван Кошель.

«В результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания», — заявил он.

Кошель добавил, что все городские службы задействованы в аварийно-восстановительных работах.

Накануне после ночной атаки на объекты энергетической инфраструктуры в Севастополе ввели график веерных отключений электроэнергии. Власти Крыма также сообщали, что объекты энергетической инфраструктуры республики продолжают подвергаться атакам.

По данным Минобороны, в период с 20:00 мск 14 июля до 7:00 15 июля средства ПВО сбили 93 БПЛА. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Керчь: один из древнейших городов мира на берегу двух морей
Керчь — один из старейших городов не только России, но и всего мира. Сегодня населенный пункт считается восточными воротами Крыма: он известен богатым археологическим наследием, памятниками античной эпохи и Крымским мостом, который соединил полуостров с материковой частью России. Собрали в материале главное.
Читать дальше