В Красноярском крае благоустраивают новые парки, скверы и набережные в 26 населенных пунктах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году новые места для отдыха создают в 26 городах, поселках и селах по краевой программе «Формирование комфортной городской среды».
Сейчас работы идут в Кодинске, Уяре, Сосновоборске, Ужуре, Шарыпово, Енисейске, а также в Богучанах, Новобирилюссах, Новой Солянке, Лебяжьем, Пировском, Филимоново, Лугавском, Новоселово, Еловом, Верхнепашино и других населенных пунктах.
В городах благоустраивают парки, скверы и набережные. В сельских территориях комплексно обновляют центральные улицы: ремонтируют тротуары и дороги, меняют освещение, устанавливают детские и спортивные площадки.
Заместитель министра строительства и ЖКХ края Ирина Котельникова отметила, что в среднем на объектах выполнено около 50% от запланированного объёма: «Строители занимаются устройством тротуаров, бортовых камней, асфальтированием дорожек, укладкой брусчатки и бетонированием площадок. Наиболее активно работы продвигаются на набережной в Ужуре, в парке отдыха в селе Новая Солянка, на аллее с торговыми рядами и зонами отдыха в посёлке Курагино и на центральной площади в Таёжном. Работы на всех объектах завершатся к осени».
В городах края с населением свыше 10 тысяч человек общественные пространства благоустраивают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 24 муниципалитетах края появятся 33 новых места отдыха, которые жители выбрали в ходе голосования в прошлом году.