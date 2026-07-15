В Красноярском крае благоустраивают новые парки, скверы и набережные в 26 населенных пунктах

Заместитель министра строительства и ЖКХ края Ирина Котельникова отметила, что в среднем на объектах выполнено около 50% от запланированного объёма: «Строители занимаются устройством тротуаров, бортовых камней, асфальтированием дорожек, укладкой брусчатки и бетонированием площадок. Наиболее активно работы продвигаются на набережной в Ужуре, в парке отдыха в селе Новая Солянка, на аллее с торговыми рядами и зонами отдыха в посёлке Курагино и на центральной площади в Таёжном. Работы на всех объектах завершатся к осени».